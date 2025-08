Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi devastada por uma bomba de urânio lançada pelos Estados Unidos, apelidada de “Little Boy”, que matou cerca de 78 mil pessoas no momento da explosão.

Na altura, Hiroshima era uma base logística e sede de várias unidades militares. Os norte-americanos acreditavam que as montanhas em redor aumentariam o poder destrutivo da bomba ao concentrar a sua força.

A “Little Boy” gerou uma onda de calor de 4.000 graus Celsius e libertou radiação que acabaria por matar dezenas de milhares de pessoas até ao final desse ano. Três dias depois, os EUA lançaram uma segunda bomba, de plutónio, sobre Nagasaki. O Japão render-se-ia a 15 de agosto.

Este ano, participaram na cerimónia no Parque Memorial da Paz de Hiroshima representantes de 120 países e territórios — um número recorde — incluindo os Estados Unidos, potência nuclear, e Israel, país que nem confirma nem desmente possuir armamento nuclear.

Após um minuto de silêncio, respeitado às 8h15 (hora exata da explosão), o presidente da câmara Kazumi Matsui apelou aos líderes internacionais para aprenderem com Hiroshima e Nagasaki, e criticou a crescente militarização global.

“Entre os líderes políticos do mundo cresce a convicção de que possuir armas nucleares é inevitável para proteger os seus países”, afirmou Matsui, sublinhando que os Estados Unidos e a Rússia detêm 90% das armas nucleares do planeta.

“Esta realidade não só anula as lições dolorosas que a comunidade internacional retirou da história trágica do passado, como também mina gravemente os mecanismos construídos para promover a paz. A todos os líderes mundiais: visitem Hiroshima e testemunhem, com os vossos próprios olhos, o que uma bomba atómica pode fazer”.

Nas décadas que se seguiram aos ataques, os sobreviventes — conhecidos como hibakusha — enfrentaram frequentemente discriminação, devido à crença de que transportavam doenças ou que os seus descendentes poderiam nascer com problemas. Este ano, o número de sobreviventes vivos caiu abaixo dos 100 mil pela primeira vez.

Apesar de ser o único país do mundo a ter sofrido ataques nucleares, o Japão não é signatário nem observador do Tratado da ONU para a Proibição de Armas Nucleares, embora continue a afirmar o seu compromisso com o desarmamento nuclear.