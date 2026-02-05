Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A AMN indica que, face ao aumento do nível das águas, devido à chuva intensa dos últimos dias, nomeadamente em Alcácer do Sal e em Leiria, os militares da Marinha resgataram 132 pessoas que estavam “isoladas por causa das cheias, com recurso aos botes anteriormente posicionados para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas”.

Durante as operações foram também resgatados 15 animais em Leiria, acrescenta a AMN.

Ainda segundo a AMN, até ao momento a Marinha já apoiou mais de 2300 pessoas e reparou mais de 40 habitações e edifícios públicos, na sequência do mau tempo que tem afetado Portugal continental na última semana.

Ainda no âmbito da resposta da Marinha às situações provocadas pelo mau tempo, foram também desobstruídos cerca de 16 quilómetros de estrada no distrito de Leiria e recolhidos mais de 137 toneladas de detritos do rio Lis.

“A Marinha mantém 44 botes prontos e posicionados para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas com risco de cheias”, lê-se na nota.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.