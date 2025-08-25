Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Verbas para escolas privadas voltam a subir

O Governo voltou a aumentar o financiamento às turmas de colégios privados com contrato de associação — cada turma vai receber 88.244 euros em 2025/2026, mais 2,3% que no ano passado.

No total, o Estado prevê gastar 48,4 milhões até 2028, com o número de turmas a subir para 211.

Leia a notícia completa aqui.

Mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o IPMA.

Apesar do risco, não havia fogos significativos ativos às 6h30, de acordo com a Proteção Civil.

Leia a notícia completa aqui.

Universitários têm até quinta-feira para concluir matrícula

Os 43.899 estudantes colocados na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior têm até quinta-feira para se matricular.

Arrancaram hoje as candidaturas à 2.ª fase, que disponibiliza 11.513 vagas, além das que venham a ser libertadas por desistências.

Leia a notícia completa aqui.

Diploma com apoios às populações e empresas afetadas pelos incêndios entra hoje em vigor

Entrou hoje em vigor o diploma do Governo que estabelece apoios às populações e empresas afetadas pelos incêndios rurais, com medidas que vão da reconstrução de habitações e recuperação de florestas ao apoio a agricultores e à retoma da atividade económica.

Leia a notícia completa aqui.