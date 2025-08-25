Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em simultâneo, arrancam hoje as candidaturas à 2.ª fase de acesso, destinada tanto a estudantes que não conseguiram colocação na primeira etapa como àqueles que, apesar de terem entrado num curso, pretendem tentar uma mudança. O Ministério da Educação recorda, no entanto, que se um aluno conseguir colocação na 2.ª fase, a vaga e a matrícula obtidas anteriormente são automaticamente anuladas.

Os estudantes que ficaram colocados na 1.ª fase, mas não formalizaram a matrícula também podem voltar a concorrer. As candidaturas decorrem até 3 de setembro e os resultados serão conhecidos a 14 do mesmo mês.

Segundo os dados divulgados no domingo, 43.899 estudantes conseguiram colocação na 1.ª fase, representando uma diminuição de 16,4% face à mesma fase do ano anterior. Este ano, apresentaram-se menos nove mil candidatos, não ultrapassando os 50 mil inscritos.

Sebe-se ainda que dos candidatos à primeira fase do concurso, 90,1% foram já colocados, sendo que 90,9% dos estudantes agora admitidos foram colocados numa das suas três primeiras opções.

Mais ainda sublinha-se que foram colocados 1.647 estudantes em cursos de medicina e que o número de estudantes colocados em licenciaturas em Educação Básica aumentou 20,3% face ao ano anterior, sendo que neste caso, nos últimos três anos o número de colocados em licenciaturas em Educação Básica aumentou 64,9%.

Para a 2.ª fase ficam disponíveis 11.513 vagas, às quais se somarão os lugares que venham a ser libertados por alunos que desistam da matrícula. Essas vagas adicionais serão divulgadas no dia 2 de setembro no site da Direção-Geral do Ensino Superior, data a partir da qual será ainda possível alterar candidaturas já submetidas.