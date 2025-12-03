Irmão do antigo Presidente da República, Rogério Cavaco Silva, morreu em Faro, aos 90 anos.
A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, na manhã desta quarta-feira, 3 de dezembro, e sublinha conta de que Rogério Cavaco Silva morreu aos 90 anos, em Faro.
O funeral decorre esta quarta-feira na Igreja de São Luís, em Faro.
Segundo o CM apurou, a celebração está reservada à família e amigos próximos.
