Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Wrapped é lançado tradicionalmente entre o final de novembro e o início de dezembro e está acessível a todos os utilizadores da plataforma — mesmo aos que não têm subscrição Premium. Caso ainda não tenha recebido a notificação na aplicação e não queira esperar, pode aceder diretamente através do link dedicado ao serviço.

A aplicação acrescenta este ano funcionalidades como a “idade musical”, baseada na data de lançamento das canções mais ouvidas, e a “festa do Wrapped”, que permite comparar resultados com amigos.

Como o Spotify compila o seu Wrapped?

A plataforma analisa todos os temas reproduzidos entre 1 de janeiro e 15 de novembro. Mesmo faixas ouvidas apenas durante 30 segundos contam para as estatísticas. A classificação final é determinada pelo número de vezes que cada música ou artista foi reproduzido, e não pelo tempo total de audição. É também desta recolha contínua de dados que nascem playlists como “Feito para ti” e se calculam os pagamentos aos artistas.

E se não tiver Spotify?

Não há motivo para ficar de fora. A Apple Music disponibiliza um serviço semelhante, no qual também é possível consultar os seus artistas e músicas mais ouvidos do ano. Outras plataformas, como Deezer, SoundCloud e Amazon, adotaram igualmente este tipo de resumo anual, reforçando a tendência entre os serviços de streaming.

O que foi mais ouvido no mundo?

A nível global, Bad Bunny foi o artista mais ouvido de 2025, com mais de 19,8 mil milhões de streams em todo o mundo. Este artista porto-riquenho conquista este lugar pela quarta vez, repetindo o feito de 2020, 2021 e 2022.

Bad Bunny também teve, com “DeBÍ TiRAR MáS FOToS, o álbum preferido dos fãs.

No que toca à canção mais ouvida globalmente, a surpresa foi evidente, não pertencendo o título nem a Bad Bunny, nem a Taylor Swift. A honra coube, no entanto, ao dueto de Lady Gaga e Bruno Mars, "Die With a Smile".

No universo dos podcasts, não houve surpresas: "The Joe Rogan Experience" mantém-se como o mais popular do ano, confirmando o sucesso do investimento da plataforma no criador de conteúdos globalmente conhecido.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.