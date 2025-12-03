Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Federação Portuguesa de Futebol foi designada pela UEFA para organizar o Campeonato da Europa Feminino de Sub-19 em 2028, um marco histórico que reforça o compromisso de Portugal com o crescimento e a valorização do futebol feminino, avança a federação, em comunicado.

Nos últimos anos, a FPF tem desenvolvido um trabalho contínuo e estruturado no reforço do futebol feminino, com resultados expressivos: da primeira participação da Seleção Nacional num Mundial, em 2023, ao notável percurso das Sub-19 no Europeu de 2025, onde alcançaram as meias-finais e garantiram presença no Mundial Sub-20 de 2026.

A organização do Europeu de Sub-19 em 2028 representa, assim, "um reconhecimento desse esforço e um passo estratégico na consolidação do Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino até 2036", referem.

“A atribuição deste Campeonato da Europa a Portugal é motivo de enorme orgulho e uma grande responsabilidade. É uma oportunidade valiosa para contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino de formação e para a concretização dos nossos objetivos enquanto federação e país. Portugal é um país que sabe acolher, tem um ADN de futebol, já demonstrou que é capaz de organizar eventos desta dimensão e conta com os melhores adeptos do mundo”, destaca o presidente da FPF, Pedro Proença, no mesmo comunicado.

Recorde-se que a aposta no futebol de formação é um dos pilares centrais do Plano Estratégico do Futebol Feminino da FPF, que prevê três fases até 2036: a consolidação interna entre 2025 e 2028, o reforço da presença europeia até 2032 e, posteriormente, a projeção global do futebol feminino nacional. A organização do Europeu de Sub-19 enquadra-se na primeira fase deste plano, simbolizando o investimento nas jovens jogadoras, nos clubes e nos treinadores, para garantir a criação de uma base sólida e competitiva.

