“Vou continuar a oferecer a minha colaboração total às autoridades”, declarou Mogherini numa nota escrita enviada pelo Colégio da Europa. A ex-vice-presidente da Comissão Europeia acrescentou ainda ter “toda a confiança de que será comprovada a retidão das ações do Colégio da Europa”.

Mogherini explicou também que “clarifiquei a minha posição aos investigadores que estão a atuar em nome da Procuradoria Europeia”, sublinhando que, “na sua longa tradição, o Colégio da Europa aplicou sempre os maiores padrões de justiça e integridade e vai continuar a atuar assim”. Destacou ainda que “ao longo de três anos, a Academia Diplomática da União Europeia providenciou instrução da mais elevada qualidade e práticas aos seus integrantes”.

A Procuradoria Europeia confirmou que Federica Mogherini foi formalmente indiciada pelos crimes de corrupção, fraude, conflito de interesse e violação de segredo profissional. A ex-alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros foi detida na terça-feira durante buscas ao Colégio da Europa, tendo sido interrogada durante cerca de dez horas, até depois da meia-noite.

As suspeitas incidem sobre o alegado favorecimento de uma candidatura a um projeto de formação de jovens diplomatas financiado pela União Europeia. Segundo o Ministério Público europeu, o consórcio vencedor teve acesso a informação confidencial que lhe concedeu vantagem no processo.

Também o diplomata italiano Stefano Sannino, atual diretor-geral da Comissão Europeia para o Médio Oriente, Norte de África e Golfo, foi indiciado pelos mesmos crimes e está entre os três detidos, juntamente com um funcionário do Colégio da Europa. Todos foram posteriormente libertados, uma vez que, segundo a Procuradoria Europeia, não existe perigo de fuga.

As autoridades realizaram igualmente buscas no Serviço Europeu de Ação Externa, em Bruxelas, atualmente liderado por Kaja Kallas. Mogherini exerceu esse cargo entre 2014 e 2019.

O Colégio da Europa, sediado em Bruges, é reconhecido como uma das instituições académicas mais prestigiadas da Europa, responsável pela formação de várias figuras de destaque da política comunitária, incluindo Emmanuel Macron, Roberta Metsola, Jacques Delors, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.

