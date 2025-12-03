Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reunião está marcada para decorrer entre as 14h30 e as 17h30 e foi convocada pela Fectrans, que pretende discutir com os trabalhadores os objetivos reivindicativos e a mobilização para a greve geral de 11 de dezembro.

A paralisação, convocada conjuntamente pela CGTP e pela UGT, surge como resposta à proposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo. Será a primeira greve geral organizada em conjunto pelas duas centrais sindicais desde junho de 2013, quando o país estava sob intervenção da troika.

A TTSL assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa.

