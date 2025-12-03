Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a investigação aponta para a transferência e depósito de valores da conta da associação para contas pessoais dos suspeitos, alegadamente justificadas como reembolsos de despesas ou ajudas de custo. Também está em causa o uso indevido de uma viatura em benefício do comandante e do seu agregado familiar.

"Os suspeitos (Comandante, Vice-Presidente, Tesoureira e um elemento da corporação de bombeiros), em exercício efetivo de funções, encontram-se indiciados da prática dos crimes de peculato, abuso de poder e ainda de peculato de uso", afirma fonte da PJ em comunicado.

A operação envolveu cerca de 30 inspetores e incluiu três buscas domiciliárias e uma não domiciliária, realizadas no âmbito de um inquérito do DIAP Regional de Lisboa. Os três detidos serão presentes a tribunal esta quinta-feira para aplicação de medidas de coação. As investigações continuam.

