O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saiu esta tarde do Hospital de São João no Porto, após ter recebido alta durante a manhã.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu à equipa médica do Hospital de São João e ao Serviço Nacional de Saúde.

"O hospital está de parabéns", disse.

O presidente caracterizou a intervenção cirúrgica como rápida e eficaz e admitiu sentir-se bem. Apesar de reconhecer os problemas e desafios, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o SNS é uma grande conquista da democracia.

A intervenção cirúrgica a que foi submetido resulta de uma “situação congénita”, e Marcelo lembrou que o problema “já afetou” o pai e também a filha. O presidente explicou ainda que esta foi “a quarta hérnia” que teve de operar e que os “sintomas estranhos” que sentiu o levaram a suspeitar de imediato da origem do problema.

Sublinhou ainda que, enquanto chefe de Estado, considera que “a minha saúde é um bem público até cessar as minhas funções de presidente”, passando a integrar a esfera privada quando deixar o cargo.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que teve a oportunidade de contactar com a associação de voluntários do hospital e "tirar umas selfies".

