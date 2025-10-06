Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Negociadores de cada lado estarão no resort de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, ao lado do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, do genro de Trump, Jared Kushner, e do ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Num comunicado na sexta-feira, o Hamas concordou provisoriamente em libertar todos os restantes reféns israelitas, incluindo cerca de 20 que se acredita estarem vivos.

No entanto, o Hamas afirmou também que deseja novas negociações sobre outras partes do plano de Trump.

Espera-se que as negociações sejam as mais importantes desde o início da guerra.

No fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou uma série de atualizações sobre as negociações de paz entre Israel e o Hamas.

Na sua rede social, Truth Social, na noite de domingo, Trump revelou que "as discussões muito positivas" foram "muito bem-sucedidas e estão a avançar rapidamente".

"Peço a todos que se movam rapidamente", disse, salientando depois que o "tempo é essencial, ou haverá um derramamento de sangue - algo que ninguém quer ver".