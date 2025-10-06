Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, pediu ontem a Israel que pare de bombardear Gaza antes das discussões no Egipto.

"Não se pode libertar reféns no meio de ataques, por isso os ataques terão de parar", disse Rubio à CBS.

Apesar deste alerta, pelo menos sete civis palestinianos foram mortos pelas forças israelitas em toda a Faixa de Gaza desde o amanhecer de segunda-feira, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa.

O porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmoud Basal, disse, entretanto, à BBC que 24 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas, com os bombardeamentos israelitas a continuarem durante a noite e na segunda-feira.

O Egito e o Qatar estão a trabalhar para convencer o Hamas a aceitar o ultimato de Trump para pôr fim à guerra de Israel em Gaza.

El-Sisi, Presidente do Egito, já tinha afirmado que o seu governo iria trabalhar com Washington para alcançar a paz entre Israel e a Palestina, com base na solução de dois Estados.

O plano de Trump exige que o Hamas devolva todos os 48 reféns – cerca de 20 deles, segundo Israel, ainda vivos –, renuncie ao poder e se desarme em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos e do fim do ataque israelita.

O Hamas concordou apenas com três pontos: a libertação de todos os reféns, a rendição do poder e a retirada das tropas israelitas de Gaza.

