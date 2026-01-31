Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em visita às zonas atingidas na Marinha Grande, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, destacou ao Observador o apoio da Comissão Europeia e a presença no terreno do comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Jørgensen, sublinhando que “a Europa está do nosso lado”.

Apesar da solidariedade europeia, o Governo afasta, para já, o recurso ao Mecanismo Europeu de Solidariedade, assegurando que os meios nacionais estão a conseguir responder às necessidades. Leitão Amaro alertou para a gravidade da situação e para a dimensão dos prejuízos, defendendo a manutenção do estado de alerta devido à continuação da chuva, à saturação dos solos e à possibilidade de vento forte nos próximos dias.

O ministro confirmou que cerca de 200 mil pessoas continuam sem eletricidade, adiantando que a reposição poderá demorar vários dias, tal como a normalização das comunicações, devido a danos significativos em infraestruturas.

