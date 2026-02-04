Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A autarquia do distrito de Coimbra afirmou, através de um comunicado, que dada a dimensão dos prejuízos no concelho decidiu criar o endereço eletrónico calamidades@cm-gois.pt.

Para comunicar os danos, os munícipes devem enviar um email com o seu nome completo, contacto telefónico, localização da ocorrência e fotografias dos prejuízos acompanhadas por uma breve descrição dos mesmos.

O levantamento por email tem “caráter meramente informativo ou de inventariação, não dispensando a apresentação de candidaturas a eventuais medidas de apoio que venham a ser disponibilizadas, nem a comunicação obrigatória às seguradoras por parte dos munícipes”, adianta o comunicado.

Simultaneamente a autarquia criou duas equipas técnicas para fazer levantamentos de danos no terreno e instalou dois postos de atendimento na Junta de Freguesia de Alvares e na Comissão de Melhoramentos das Cortes.

Os postos estão abertos nos dias 5, 6, 7 e 9 de fevereiro, no horário das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00.

A autarquia do distrito de Coimbra afirmou ainda que tem duas equipas a realizar um levantamento dos prejuízos decorrentes da tempestade Kristin desde 28 de janeiro.

Numa fase inicial, o município diz que foram mobilizadas “duas equipas multidisciplinares, constituídas por técnicos das áreas da Proteção Civil, Urbanismo e Ação Social, com o objetivo de registar as ocorrências prioritárias”, que estiveram no concelho até ao dia 30 de janeiro.

Com o objetivo de fazer intervenções em coberturas danificadas, a Câmara Municipal de Góis enviou, no passado fim de semana, dois técnicos do município para fazerem o “levantamento do tipo de telha e da área de cobertura afetada”.

No mesmo comunicado, a autarquia indicou que está “a aguardar esclarecimentos das entidades” sobre os procedimentos a adotar no âmbito das candidaturas aos apoios anunciados pelo Governo, de forma a “prestar informação adicional logo que estejam definidos os respetivos enquadramentos”.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

