Contra a França, os irmãos Paçó foram preponderantes para o triunfo. Bernardo com várias defesas, enquanto o irmão gémeo participou nos primeiros três golos portugueses, marcando e assistindo.
De recordar a caminhada de Portugal, que dominou a fase de grupos do Campeonato da Europa de futsal, com três vitórias em três jornadas, e goleou a Bélgica nos quartos de final. A vitória frente à França faz com que os comandados de Jorge Braz estejam na à terceira final consecutiva da competição, para ter também a oportunidade de alcançar o terceiro troféu consecutivo.
