Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A dimensão dos prejuízos é brutal, como creio que todos podem observar, em todas as dimensões, desde as infraestruturas públicas ao património natural", declarou o governante. Leitão Amaro destacou os danos em equipamentos desportivos, escolares, habitações particulares, equipamentos industriais e empresariais, assim como a "quantidade de árvores arrasadas".

O ministro apelou à população para que siga os alertas emitidos para os próximos dias, lembrando que a chuva vai continuar e os solos permanecem saturados, podendo regressar o vento. "Portanto, os próximos dias continuam a ser de alerta e de adaptação", alertou.

"São dias em que damos todos os braços, nós, portugueses, e portugueses com os europeus, para, juntos, reerguermos o país e esta região centro. Vamos conseguir, com muito custo", acrescentou.

António Leitão Amaro referiu ainda que o ministro da Economia e da Coesão Territorial se encontra reunido com os autarcas das zonas mais afetadas, garantindo que "todas as forças estão no terreno e a fazer um esforço enorme".

O ministro salientou a importância do apoio europeu, sublinhando a visita do comissário Dan Joergensen e os contactos com a presidente da Comissão Europeia. "A Europa está ao nosso lado e a palavra de solidariedade da Comissão Europeia é muito importante para nos ajudar neste momento", salientou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.