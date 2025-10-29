Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a intervenção ocorreu na sequência de um alerta de um popular, que informou as autoridades sobre a presença da ave em dificuldades. Os militares do SEPNA deslocaram-se ao local, localizaram o espécime e procederam à sua recolha segura.

A ave foi transportada para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS), em Castelo Branco, onde está a ser monitorizada e acompanhada clinicamente, com vista à recuperação e posterior devolução ao seu habitat natural.

A GNR recorda que, através do SEPNA, mantém “como preocupação diária a proteção dos animais” e apela à denúncia de situações de maus-tratos ou abandono. Para esse efeito, encontra-se disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona 24 horas por dia, tanto para denúncias como para esclarecimento de dúvidas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.