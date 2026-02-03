A Câmara de Leiria lançou a operação “Telhado Solidário” para apoiar a população afetada pela tempestade Kristin, com foco na reparação de telhados danificados. A iniciativa destina-se a técnicos qualificados, empresas de construção e entidades com experiência em obras de cobertura, garantindo intervenções seguras, uma vez que trabalhos em telhados envolvem risco e exigem especialização.

O município assegura alojamento gratuito para as equipas que se desloquem de fora do concelho, facilitando uma resposta rápida e coordenada, e as equipas participantes devem possuir recursos humanos e materiais próprios para atuar de forma autónoma. O objetivo é proteger habitações de pessoas vulneráveis, como idosos, pessoas com limitações físicas ou famílias sem meios para reparar telhados danificados, através da substituição de telhas, colocação de lonas ou outras soluções provisórias de proteção.

Para se inscrever na operação, os interessados podem contactar o município através do e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt ou pelo telefone 961 668 537.

Esta operação surge após outras campanhas já realizadas pela Câmara, como a distribuição de lonas plásticas para proteção imediata e a recolha de telhas, respondendo a uma das maiores necessidades da população afetada. O “Telhado Solidário” integra um esforço maior de solidariedade, que inclui, como dito anteriormente, angariação de fundos e donativos através do GoFundMe e das plataformas SOSLeiria e Tempestade SOS, mobilização de voluntários e empresas para fornecer mão-de-obra, máquinas e materiais, e coordenação logística em pavilhões e estaleiros municipais em diferentes concelhos para distribuição de materiais e apoio às populações ainda afetadas.