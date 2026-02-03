O apoio à região está a ser agilizado através dos sites SOSLeiria e Tempestade SOS, assim como na plataforma GoFundMe, com mais de 500 campanhas de recolha de donativos, incluindo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, que já angariou 47.602 euros de 60 mil previstos para reconstruir o quartel. Redes sociais também têm promovido solidariedade, com pessoas, empresas e associações a oferecerem telhas, lonas e mão-de-obra gratuita, como a empresa Varandas e Contrastes de Lisboa. Também na plataforma MBWay pode-se selecionar a opção "ser solidário" para fazer doações. Assim como, doações financeiras podem ser entregues à Cáritas Diocesana de Leiria.

A Câmara de Leiria lançou a operação “Telhado Solidário” para apoiar a população afetada pela tempestade Kristin, com foco na reparação de telhados danificados. A iniciativa destina-se a técnicos qualificados, empresas de construção e entidades com experiência em obras de cobertura, garantindo intervenções seguras, uma vez que trabalhos em telhados envolvem risco e exigem especialização.

O município assegura alojamento gratuito para as equipas que se desloquem de fora do concelho, facilitando uma resposta rápida e coordenada, e as equipas participantes devem possuir recursos humanos e materiais próprios para atuar de forma autónoma. O objetivo é proteger habitações de pessoas vulneráveis, como idosos, pessoas com limitações físicas ou famílias sem meios para reparar telhados danificados, através da substituição de telhas, colocação de lonas ou outras soluções provisórias de proteção.

Para se inscrever na operação, os interessados podem contactar o município através do e-mail reerguerleiria@cm-leiria.pt ou pelo telefone 961 668 537.

Esta operação surge após outras campanhas já realizadas pela Câmara, como a distribuição de lonas plásticas para proteção imediata e a recolha de telhas, respondendo a uma das maiores necessidades da população afetada. O “Telhado Solidário” integra um esforço maior de solidariedade, que inclui, como dito anteriormente, angariação de fundos e donativos através do GoFundMe e das plataformas SOSLeiria e Tempestade SOS, mobilização de voluntários e empresas para fornecer mão-de-obra, máquinas e materiais, e coordenação logística em pavilhões e estaleiros municipais em diferentes concelhos para distribuição de materiais e apoio às populações ainda afetadas.

Outras autarquias fora da região Centro têm apoiado, como a Câmara de Elvas, que recolhe materiais de construção para Leiria e Marinha Grande, e grupos de voluntários no Médio Tejo, nomeadamente em Tramagal (Abrantes), que recolhem bens essenciais e oferecem apoio com máquinas e motosserras, sob o lema “Hoje eles, amanhã nós”. No Entroncamento, o pavilhão da antiga Escola das Tílias funciona como centro logístico, concentrando equipamentos pesados e geradores para concelhos vizinhos ainda sem energia e comunicações.

A falta de mão-de-obra e materiais de construção é um dos maiores desafios, juntamente com a escassez de geradores, já que algumas localidades permanecem sem luz, água e comunicações cinco dias após a tempestade. Os municípios continuam a distribuir alimentos, produtos de higiene, lonas e disponibilizam locais para banho quente e acesso à Internet, com postos de entrega no Pavilhão dos Pousos (Leiria), Pavilhão Nery Capucho (Marinha Grande), estaleiro municipal em Pinheiro (Ourém) e Centro de Negócios do concelho, enquanto a Sertã (Castelo Branco) recolhe materiais de proteção e recuperação de coberturas e telhados.

Nesta edição da newsletter Isto é Útil partilhamos mais formas de ajudar e receber ajuda. Em Leiria as doações podem ainda ser entregues e recolhidas no estádio municipal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.