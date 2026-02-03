O apoio à região está a ser agilizado através dos sites SOSLeiria e Tempestade SOS, assim como na plataforma GoFundMe, com mais de 500 campanhas de recolha de donativos, incluindo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, que já angariou 47.602 euros de 60 mil previstos para reconstruir o quartel. Redes sociais também têm promovido solidariedade, com pessoas, empresas e associações a oferecerem telhas, lonas e mão-de-obra gratuita, como a empresa Varandas e Contrastes de Lisboa. Também na plataforma MBWay pode-se selecionar a opção "ser solidário" para fazer doações. Assim como, doações financeiras podem ser entregues à Cáritas Diocesana de Leiria.
Outras autarquias fora da região Centro têm apoiado, como a Câmara de Elvas, que recolhe materiais de construção para Leiria e Marinha Grande, e grupos de voluntários no Médio Tejo, nomeadamente em Tramagal (Abrantes), que recolhem bens essenciais e oferecem apoio com máquinas e motosserras, sob o lema “Hoje eles, amanhã nós”. No Entroncamento, o pavilhão da antiga Escola das Tílias funciona como centro logístico, concentrando equipamentos pesados e geradores para concelhos vizinhos ainda sem energia e comunicações.
A falta de mão-de-obra e materiais de construção é um dos maiores desafios, juntamente com a escassez de geradores, já que algumas localidades permanecem sem luz, água e comunicações cinco dias após a tempestade. Os municípios continuam a distribuir alimentos, produtos de higiene, lonas e disponibilizam locais para banho quente e acesso à Internet, com postos de entrega no Pavilhão dos Pousos (Leiria), Pavilhão Nery Capucho (Marinha Grande), estaleiro municipal em Pinheiro (Ourém) e Centro de Negócios do concelho, enquanto a Sertã (Castelo Branco) recolhe materiais de proteção e recuperação de coberturas e telhados.
Nesta edição da newsletter Isto é Útil partilhamos mais formas de ajudar e receber ajuda. Em Leiria as doações podem ainda ser entregues e recolhidas no estádio municipal.
