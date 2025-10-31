Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré, em Lisboa, vai retomar o horário oficial de dias úteis na segunda-feira com uma frota toda elétrica, depois de meses com um horário ajustado, anunciou a empresa.

Segundo a Transtejo-Soflusa (TTSL), além da realização de mais 38 carreiras, o serviço terá mais 75 mil lugares, por mês, com a operação simultânea de navios a diesel e navios 100% elétricos que permitirá o transporte de 540 passageiros e de 20 bicicletas, por viagem.

Em comunicado, a empresa adianta que após a receção do último navio 100% elétrico, o “Peneireiro-Cinzento”, é agora reforçada a oferta numa das ligações fluviais que mais passageiros transporta entre as margens do Tejo.

“São cerca de 20 mil as pessoas que irão usufruir, diariamente, de viagens mais cómodas e sustentáveis”, refere a empresa em comunicado adiantando que esta operação mista “constitui um contributo para a promoção da mobilidade sustentável no rio Tejo, através da redução do impacto ambiental do serviço público de transporte, permitindo alcançar ganhos em eficiência energética, reduzir a pegada carbónica e melhorar significativamente a experiência da viagem fluvial”.

Segundo a TTSL, o novo catamarã, o “Peneireiro-Cinzento, tem 40.15 metros de comprimento e 12.00 metros de largura e será capaz de transportar 540 passageiros em lugares sentados, distribuídos por dois salões

