Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O incêndio deflagrou por volta das 8h00, segundo a SIC Notícias.
Ao 24notícias, fonte dos Transportes Urbanos de Braga, disse que o autocarro já tinha descarregado todos os passageiros quando se deram conta de um foco de incêndio, que foi impossível de controlar. O autocarro acabou por ficar totalmente destruído.
Segundo a mesma fonte, o motorista já prestou declarações internas e está em curso um processo de averiguação.
*Notícia atualizada às 11h56
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários