O incêndio deflagrou por volta das 8h00, segundo a SIC Notícias.

Ao 24notícias, fonte dos Transportes Urbanos de Braga, disse que o autocarro já tinha descarregado todos os passageiros quando se deram conta de um foco de incêndio, que foi impossível de controlar. O autocarro acabou por ficar totalmente destruído.

Segundo a mesma fonte, o motorista já prestou declarações internas e está em curso um processo de averiguação.

*Notícia atualizada às 11h56