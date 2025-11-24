Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Esta, o tempo nos Açores será marcado por céu muito nublado com algumas abertas em todos os grupos. No Grupo Ocidental esperam-se aguaceiros fracos ao início da tarde e vento de sudoeste moderado; o mar terá ondas de 1 a 2 metros e a água estará a 18ºC. No Grupo Central os aguaceiros chegam mais para o fim do dia, com vento fraco e mar de pequena vaga. No Grupo Oriental os aguaceiros serão pouco frequentes, com vento a rodar de oeste para noroeste e mar geralmente calmo. As temperaturas variam entre mínimas de 15 a 17ºC e máximas de 20 a 21ºC.

No continente, o dia será cinzento e chuvoso, com períodos de chuva mais intensa durante a manhã no litoral a norte do Cabo Mondego, passando a aguaceiros durante a tarde no Norte e Centro. O vento sopra do quadrante oeste, por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas que podem chegar aos 70 km/h. Há possibilidade de neblina ou nevoeiro temporário. As temperaturas mínimas sobem no Centro e Sul e as máximas registam uma ligeira subida a norte do rio Mondego. Em Lisboa, o céu estará muito nublado e haverá períodos de chuva, com vento por vezes forte junto à costa e subida da mínima. No Porto, a chuva será mais intensa até ao fim da manhã, diminuindo gradualmente ao longo da tarde, acompanhada de uma ligeira subida da temperatura máxima. O mar na costa ocidental terá ondas que podem aumentar até 3,5 metros, enquanto a costa sul se mantém com ondulação inferior a 1 metro.

Na Madeira, o dia começa com céu pouco nublado, tornando-se mais encoberto a partir da tarde. O vento será fraco a moderado de leste/nordeste e as temperaturas sobem ligeiramente, sobretudo nas terras altas. No Funchal, o vento mantém-se fraco e a temperatura mínima tende a aumentar. O mar apresentará ondulação de nordeste na costa norte, diminuindo ao longo do dia, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro, com temperatura da água entre 21 e 22ºC.