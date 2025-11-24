O tempo será marcado por muita nebulosidade em todo o país, com aguaceiros fracos nos Açores e chuva mais intensa durante a manhã no litoral norte do continente, passando a aguaceiros à tarde.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários