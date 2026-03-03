A sessão, subordinada ao tema “The European External Action Service and the Development of a European Foreign Policy”, decorre entre as 18h30 e as 20h00, na Culturgest, em Lisboa, e será integralmente realizada em língua inglesa.

A Aula Aberta será conduzida por Durão Barroso, atual diretor do Centro de Estudos Europeus do IEP Católica e antigo presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014. O encontro contará ainda com a intervenção de João Vale de Almeida, embaixador jubilado da União Europeia junto dos Estados Unidos, das Nações Unidas e do Reino Unido.

A iniciativa pretende promover uma reflexão aprofundada sobre a evolução do Serviço Europeu de Ação Externa e os desafios atuais da política externa europeia, num contexto internacional marcado por instabilidade geopolítica e redefinição de alianças.

Segundo a organização, o evento constitui também uma oportunidade de diálogo direto com duas figuras de referência no projeto europeu, reunindo estudantes, académicos e o público em geral interessados nos temas da governação e da ação externa da União Europeia.