O jato privado de Ronaldo, um Bombardier Global Express avaliado em cerca de 70 milhões de euros, partiu do aeroporto de Riade às 20h00, hora local, e aterrou na capital espanhola por volta da 1h00, hora de Espanha, de acordo com o Flightradar24 e informações do Daily Mail.

Riade, residência de Ronaldo com a noiva Georgina Rodríguez e os cinco filhos, tem sido alvo de ataques iranianos como retaliação à ofensiva lançada por Estados Unidos e Israel desde sábado.

Na noite da partida do jogador, dois drones atingiram a embaixada norte-americana em Riade, reforçando o clima de insegurança na capital saudita.

Até ao momento, Ronaldo não comentou a viagem, mas a movimentação do seu jato privado sugere uma decisão de proteger a família em plena escalada do conflito.

