Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O continente português prepara-se para um dia de céu muito nublado, chuva e vento, com agravamento das condições meteorológicas durante a tarde, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A previsão aponta para aguaceiros por vezes intensos, possibilidade de trovoada e uma ligeira descida da temperatura máxima.

A precipitação deve começar ainda durante a manhã, tornando-se mais frequente e intensa ao longo da tarde, sobretudo nas regiões Centro e Sul, onde estarão reunidas condições favoráveis à ocorrência de trovoadas. O vento soprará fraco a moderado, podendo ganhar intensidade nas terras altas e na faixa costeira.

Está também prevista a possibilidade de neve nos pontos mais elevados da Serra da Estrela.

Além da chuva, são esperadas poeiras em suspensão, em especial no interior, bem como neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas mínimas deverão subir ligeiramente, enquanto as máximas registam uma pequena descida.

Na região da capital, o céu manter-se-á muito nublado, com períodos de chuva a partir da manhã e intensificação dos aguaceiros durante a tarde, altura em que não se exclui a ocorrência de trovoada. O vento deverá rodar de sul para norte ao longo do dia, com rajadas mais fortes junto ao litoral.

Também aqui se prevê uma ligeira subida da temperatura mínima e uma descida da máxima, mantendo a sensação térmica fresca e húmida.

Na Área Metropolitana do Porto, o cenário será semelhante, com céu encoberto e aguaceiros mais prováveis a partir da manhã. O vento rodará de sul para norte durante a tarde e há possibilidade de poeiras em suspensão a partir do final do dia.

A agitação marítima deverá aumentar gradualmente, com ondas entre 1,5 e 3 metros na costa ocidental, enquanto na costa sul as ondas oscilarão entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar manter-se-á fria, entre 13ºC e 16ºC, consoante a região.

No arquipélago da Madeira, o dia começa com céu muito nublado e períodos de chuva que poderão ser por vezes fortes até ao final da manhã, passando depois a aguaceiros mais fracos. Nas zonas montanhosas, há possibilidade de ocorrência de granizo e neve nos pontos mais altos.

O vento deverá intensificar-se significativamente, rodando para norte e atingindo rajadas que podem chegar aos 110 km/h nas terras altas, acompanhadas por uma descida de temperatura.

Na região do Funchal, a chuva será menos persistente a partir do final da manhã, com melhoria gradual das condições ao longo da tarde.

Nos Açores, a previsão indica períodos de céu muito nublado intercalados com abertas em todos os grupos. O vento soprará inicialmente de norte, diminuindo de intensidade ao longo do dia.

O estado do mar continuará agitado, com ondas entre 3 e 4 metros, embora com tendência para diminuição. A temperatura da água ronda os 16ºC, enquanto as temperaturas do ar deverão variar entre os 10ºC de mínima e os 15ºC a 16ºC de máxima nas várias ilhas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.