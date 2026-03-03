A operação decorre “ao nível de Kfar Kila e da planície de Khiam”, áreas situadas junto à fronteira com Israel. O Ministério da Defesa israelita já tinha autorizado os militares a “tomar o controlo” de novas posições no país vizinho, numa medida que reforça a ofensiva contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Em antecipação às ações israelitas, o Exército do Líbano anunciou a retirada de efetivos de posições avançadas junto à fronteira, justificando a medida como forma de proteger os seus militares face às operações em curso.

A incursão terrestre ocorre no contexto de uma campanha militar mais ampla, que envolve simultaneamente ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e operações contra o Irão, elevando a tensão em toda a região do Médio Oriente.

Fontes militares libanesas advertem que a situação permanece volátil e que qualquer escalada adicional poderá ter impactos diretos sobre as populações locais, bem como sobre a estabilidade da fronteira sul do Líbano.