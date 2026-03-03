Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Crescente Vermelho fala assim em cerca de 800 mortes após os ataques dos EUA e de Israel, sendo que também a organização Human Rights Activists in Iran (HRANA), sediada nos Estados Unidos, reporta um balanço de 742 civis mortos, entre os quais 176 crianças, sublinhando o impacto dos bombardeamentos sobre a população não combatente.

A dimensão dos danos em infraestruturas de saúde foi também destacada por Fatemeh Mohammadbeigi, membro da Comissão de Saúde do Parlamento iraniano, que afirmou esta segunda-feira que nove hospitais foram atingidos em território iraniano. A deputada acusou diretamente Israel e os Estados Unidos de terem como alvo unidades hospitalares.

As alegações foram parcialmente respondidas pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), que reagiram às acusações de um ataque ao Hospital Gandhi, em Teerão. Em comunicado, os militares israelitas afirmaram que a ação “não teve como alvo o hospital”.

Apesar dessa negação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão voltou esta terça-feira a acusar Israel e os Estados Unidos de terem atingido o mesmo hospital, reforçando a denúncia de ataques deliberados contra infraestruturas civis.

Os números avançados por diferentes entidades não foram ainda confirmados de forma independente, mas refletem uma escalada significativa do conflito e alimentam a preocupação internacional com o impacto humanitário da guerra em curso, em particular sobre civis e serviços essenciais como a saúde.

