De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira, a Amazon investiu 50 mil milhões de dólares, a Nvidia 30 mil milhões e a SoftBank outros 30 mil milhões.

A operação avalia a OpenAI em 730 mil milhões de dólares antes da entrada do novo capital, um salto expressivo face aos 500 mil milhões atingidos numa ronda secundária realizada em outubro. A empresa acrescenta que outros investidores poderão juntar-se à operação à medida que o processo evolui.

“Estamos extremamente entusiasmados com este acordo. A inteligência artificial vai estar em todo o lado. Está a transformar toda a economia e o mundo precisa de uma enorme capacidade computacional coletiva para responder à procura”, afirmou Sam Altman, CEO da OpenAI, à CNBC.

Parceria estratégica com a Amazon

Além da participação na ronda, a Amazon anunciou uma parceria estratégica plurianual com a OpenAI. O acordo prevê o desenvolvimento de modelos personalizados que irão suportar aplicações dirigidas aos clientes da gigante tecnológica.

A OpenAI revelou ainda que vai expandir em 100 mil milhões de dólares, ao longo dos próximos oito anos, o acordo já existente com a Amazon Web Services (AWS), que tinha um valor estimado de 38 mil milhões. A AWS passará também a ser o fornecedor exclusivo de distribuição em cloud de terceiros da plataforma empresarial Frontier, apresentada no início do mês.

Segundo as empresas, o investimento de 50 mil milhões da Amazon começará com um compromisso inicial de 15 mil milhões, seguindo-se mais 35 mil milhões “nos próximos meses, quando determinadas condições forem cumpridas”.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, sublinhou que “ainda é muito cedo no espaço da IA” e que a OpenAI teve “um arranque impressionante”. “Acreditamos que será um dos grandes vencedores no longo prazo. E pensamos que podemos ajudá-los bastante no âmbito desta parceria”, afirmou.

Relação com a Microsoft mantém-se

A OpenAI garantiu que o anúncio “não altera de forma alguma os termos” da parceria com a Microsoft, um dos principais financiadores da startup desde 2019. Num comunicado conjunto, as duas empresas asseguram que a relação se mantém “forte e central”.

Desde o lançamento do ChatGPT, há pouco mais de três anos, a OpenAI tem redefinido o setor tecnológico e marcado o ritmo da inteligência artificial generativa. No entanto, a empresa continua a precisar de capital para financiar as suas ambições, sobretudo para a aquisição de unidades de processamento gráfico (GPUs) e o reforço de infraestruturas.

Reforço da colaboração com a Nvidia

No âmbito desta ronda, a OpenAI anunciou também o alargamento da colaboração com a Nvidia, líder no mercado de GPUs. A empresa vai utilizar três gigawatts de capacidade dedicados à execução de modelos de IA e dois gigawatts para treino dos sistemas Vera Rubin da Nvidia, a sua mais recente plataforma de computação para inteligência artificial.

A OpenAI tem indicado aos investidores que pretende investir cerca de 600 mil milhões de dólares em capacidade computacional até 2030, um valor inferior aos 1,4 biliões anteriormente referidos por Sam Altman para compromissos de infraestruturas. Segundo fontes citadas pela CNBC, a revisão traduz uma calendarização mais definida e prudente, numa altura em que crescem as dúvidas sobre a viabilidade financeira de planos demasiado ambiciosos face às receitas expectáveis.

Maior financiamento privado de sempre

Apesar de continuar a liderar no mercado de IA para consumidores, a OpenAI enfrenta concorrência crescente, nomeadamente do Gemini, desenvolvido pela Google. No segmento empresarial, a rival Anthropic tem vindo a ganhar terreno.

Fontes próximas do processo indicam que a OpenAI projeta receitas superiores a 280 mil milhões de dólares em 2030, repartidas de forma quase equilibrada entre os negócios de consumo e empresarial.

Esta ronda representa o maior financiamento privado da história e estabelece um novo máximo nas avaliações de empresas tecnológicas em fase avançada. No ano passado, a OpenAI já tinha batido recordes com uma ronda de 40 mil milhões liderada pela SoftBank. A Anthropic surge logo a seguir, com 30 mil milhões angariados na sua última ronda, enquanto a xAI levantou recentemente 20 mil milhões.

Com esta operação, a OpenAI consolida-se como a empresa privada mais valiosa do setor tecnológico e reforça a corrida global pela supremacia em inteligência artificial, uma disputa que, cada vez mais, se joga na escala da infraestrutura e da capacidade computacional.

