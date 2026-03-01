Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O IPMA prevê para o continente um domingo de tempo estável, com céu pouco nublado ou limpo e uma pequena subida da temperatura máxima, embora com formação de geada no interior das regiões Norte e Centro.

De acordo com a previsão, a nebulosidade deverá aumentar temporariamente, sobretudo por nuvens altas nas regiões Norte e Centro. O vento será em geral fraco tornando-se por vezes moderado nas terras altas e, durante a manhã, na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro.

Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mantendo-se o risco de geada nas zonas interiores. A tendência será de uma ligeira subida das temperaturas máximas.

Grande Lisboa e Grande Porto com poucas nuvens

Na Área Metropolitana de Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco, podendo soprar temporariamente moderado junto à faixa costeira no início do dia. Também aqui se espera uma pequena subida da temperatura máxima.

Já no Grande Porto, prevê-se igualmente céu pouco nublado, com aumento passageiro de nuvens altas. O vento será fraco, tornando-se por vezes moderado de sul na faixa costeira ao final do dia.

Mar mais agitado na costa ocidental

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros até ao fim do dia. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13 e os 14 °C.

Na costa sul, as ondas terão cerca de 1 metro, passando a 1 a 1,5 metros durante a tarde, com a água do mar entre 15 e 16 °C.

Madeira com aguaceiros e neve nos pontos mais altos

No arquipélago da Madeira, o céu estará geralmente muito nublado, com abertas na vertente sul da ilha. São esperados aguaceiros fracos e dispersos até ao final da manhã, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas, podendo ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais elevados.

O vento soprará fraco a moderado de norte/nordeste, rodando para norte/noroeste durante a tarde e podendo atingir maior intensidade nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha.

No Funchal, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado e vento fraco.

Quanto ao estado do mar, as ondas na costa norte deverão atingir 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente, enquanto na costa sul variarão entre 1 e 1,5 metros, podendo ser superiores na parte oeste. A temperatura da água do mar rondará os 18 a 19 °C.

Açores com chuva, vento forte e descida da temperatura

Nos Açores, o cenário meteorológico será mais instável.

No Grupo Ocidental, o céu estará muito nublado, com períodos de chuva durante a madrugada e manhã, passando depois a regime de aguaceiros. Prevê-se vento oeste fresco a muito fresco, com rajadas que podem atingir 65 km/h, rodando posteriormente para norte e enfraquecendo.

Situação semelhante no Grupo Central, com chuva a dar lugar a aguaceiros durante a tarde e rajadas até 70 km/h.

No Grupo Oriental, o céu tornar-se-á encoberto a partir da manhã, com precipitação a partir da tarde.

O mar deverá apresentar-se cavado a grosso em todo o arquipélago, com ondas que poderão alcançar 3 a 4 metros. A temperatura da água do mar mantém-se nos 16 °C.

As temperaturas previstas nas principais localidades açorianas - Santa Cruz das Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada - variam entre os 11 °C de mínima e os 17 °C de máxima.