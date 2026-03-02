Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à CNN Portugal, Rangel afirmou que o Governo permitiu a passagem de aeronaves norte-americanas pela base das Lajes de forma "condicional", explicando que assa autorização chegou apenas no sábado, quando o primeiro ataque já tinha ocorrido, o que significa que nenhum dos aviões usados nessa operação terá passado pelas Lajes.

“Não houve nenhum meio que a partir dos Açores fosse utilizado em qualquer ataque até então”, garantiu o chefe da diplomacia nacional na CNN Portugal.

Rangel disse ainda que quando surgiu o pedido de autorização, o Governo prontamente informou o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente-eleito António José Seguro e três líderes de partidos da oposição: “feita esta consulta, tomámos a decisão já no sábado, já estava o ataque feito”.

De recordar que cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram este sábado voo da base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores. Há mais de uma semana que estavam estacionados 15 destes aviões reabastecedores que têm capacidade de reabastecer outras aeronaves em pleno voo.

Na mesma entrevista, o ministro explicou que a utilização da base das Lajes por parte dos EUA tem três condições impostas por Portugal, garantindo que “os EUA naturalmente comprometem-se a cumprir essas condições”: a base só pode ser utilizada em caso de resposta, ou seja, de retaliação a um ataque iraniano; o ataque tem de obedecer aos princípios da necessidade e proporcionalidade; e os alvos da operação têm de ser apenas de natureza militar.

