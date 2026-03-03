Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As candidaturas decorrem até 30 de abril e estão abertas a escolas públicas e privadas, bem como a outras entidades com ou sem fins lucrativos. Com esta edição, o prémio ultrapassa a marca de meio milhão de euros atribuídos desde a sua criação, em 2023, totalizando 550 mil euros investidos em iniciativas com impacto educativo.

Desde o lançamento do prémio, a iniciativa já recebeu mais de 1200 candidaturas nas três edições anteriores, abrangendo projetos em diferentes fases do ciclo de aprendizagem. Os projetos devem apostar em abordagens educativas inovadoras, promover a inclusão, combater a exclusão social, incentivar o sucesso escolar e reforçar a capacitação ao longo da vida.

Segundo Miguel Mota Freitas, Chief Representative for Culture & Education da Sonae e presidente do júri, a criação da nova categoria “reforça o compromisso com uma educação mais equitativa e próxima das comunidades”, valorizando o impacto real desenvolvido diariamente pelas escolas públicas.

No âmbito do processo de candidatura, a Sonae promove a 25 de março um webinar de esclarecimento dirigido a todas as entidades elegíveis. Cada organização pode submeter vários projetos, sendo os finalistas selecionados entre maio e junho e avaliados posteriormente pelo júri. A cerimónia de entrega dos prémios está prevista para setembro.

Além do apoio financeiro, os vencedores passam a integrar o ecossistema Sonae, beneficiando de mentoria, acompanhamento especializado e apoio na implementação e avaliação de impacto dos projetos distinguidos.

Na última edição, o prémio distinguiu quatro projetos, incluindo, pela primeira vez, uma escola pública vencedora, o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, de Lisboa. Foram ainda premiados o CADIn, a Skoola – Associação Música Skoola Artes e Cultura Urbana, e a Associação Topsail.

A aposta da Sonae na Educação está alinhada com o legado de Belmiro de Azevedo, fundador do grupo, cuja visão levou à criação da Fundação Belmiro de Azevedo, do think tank EDULOG e do Colégio Efanor, consolidando a Educação como um dos principais eixos de responsabilidade social do grupo.

