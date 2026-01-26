Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Amy Fischer, diretora de Direitos dos Refugiados e Migrantes da Amnistia Internacional EUA, afirmou que o incidente é “mais um lembrete devastador” de que as agências responsáveis pela imigração e controlo fronteiriço não estão a tornar as comunidades mais seguras.

Em comunicado enviado às redações, Amy Fischer criticou duramente a atuação de agentes da Patrulha de Fronteira nas ruas de Minneapolis, sublinhando que estas forças “operam com impunidade, usando força letal em plena luz do dia, aterrorizando bairros e separando crianças pequenas das suas famílias”. Para a responsável, o tiroteio não pode ser encarado como um caso isolado.

Segundo Amy Fischer, este homicídio insere-se “num padrão mais amplo” de violência e abusos por parte do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA), cujas operações descreve como de “estilo paramilitar”. A diretora da Amnistia Internacional EUA aponta a falta de supervisão e de responsabilização como factores que permitem a continuidade destas práticas, lembrando que a organização tem documentado casos de tortura, negligência e outros abusos em centros de detenção de imigrantes.

A dirigente salientou ainda que, apesar do historial de violações dos direitos humanos, a Câmara dos Representantes votou, a 23 de janeiro, o aumento do financiamento do ICE em vários milhares de milhões de dólares. Uma decisão que, na sua perspetiva, contradiz a urgência de reformar e controlar a atuação da agência.

“Quantas pessoas mais precisam de morrer antes que os líderes dos EUA ajam?”, questionou Amy Fischer, alertando para a pressão crescente das comunidades afetadas, que exigem respostas e mudanças concretas. Num momento em que “vidas estão a ser tiradas”, a responsável defende que o Congresso não pode continuar a ignorar a situação.

Nos próximos dias, sublinha, o Senado dos Estados Unidos enfrenta uma escolha decisiva: “continuar a investir milhares de milhões de dólares dos contribuintes numa agência sem lei que põe vidas em risco com impunidade ou tomar medidas significativas para controlar o ICE e pôr fim ao financiamento dos seus abusos”.

A Amnistia Internacional apela, assim, ao Congresso para que rejeite qualquer financiamento adicional ao ICE e adote medidas imediatas para responsabilizar a agência pelas mortes e restantes violações dos direitos humanos de que é acusada, pondo termo às práticas de fiscalização que considera mortais.

“Não deve perder-se mais nenhuma vida. Não deve gastar-se nem mais um cêntimo para permitir este horror”, concluiu Amy Fischer.

