Dias depois do incidente, tornou-se público um vídeo gravado pelo próprio agente, Jonathan Ross, que mostra os momentos imediatamente anteriores ao disparo. Nas imagens, Renee Good surge sentada ao volante do seu carro, aparentemente calma, dizendo frases como “está tudo bem” e “não estou zangada contigo”.

A sua mulher, Becca Good, encontra-se fora do veículo a filmar a interação e a dirigir comentários provocatórios aos agentes. O vídeo mostra Renee Good a recuar ligeiramente e depois a avançar lentamente com o carro, momento em que o agente, ainda a segurar o telemóvel com uma mão, puxa da arma com a outra e dispara, matando-a. As imagens não mostram um impacto claro ou violento entre o veículo e o agente.

A administração Trump defende que o agente agiu em legítima defesa, alegando que Renee Good tentou usar o carro como arma contra os agentes federais e classificando o incidente como um ato de “terrorismo doméstico”. O vice-presidente JD Vance e a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, sustentam que o vídeo confirma essa versão. No entanto, autoridades locais e estatais rejeitam categoricamente essa leitura.

O presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que a narrativa federal é “lixo”, sublinhando que as imagens contradizem a ideia de uma ameaça iminente. Vários especialistas em forças de segurança questionaram também a atuação do agente, nomeadamente o facto de se ter colocado à frente do veículo e de ter usado um telemóvel para filmar, em vez de recorrer a uma câmara corporal.

O caso ganhou uma nova dimensão com a revelação de que o agente envolvido tinha sido, meses antes, arrastado por um carro numa outra operação policial, sofrendo ferimentos significativos. Especialistas admitem que esse episódio traumático possa ter influenciado a sua perceção do risco, mas salientam que isso não determina, por si só, a legalidade ou proporcionalidade do uso de força letal.

A investigação tornou-se particularmente controversa quando o Departamento de Justiça decidiu entregar o inquérito exclusivamente ao FBI, afastando as autoridades estaduais do Minnesota do acesso a provas e diligências. Procuradores e responsáveis políticos locais manifestaram desconfiança quanto à imparcialidade do processo, sobretudo depois de membros do governo federal terem defendido publicamente o agente antes de concluída qualquer investigação.

A morte de Renee Good desencadeou manifestações e vigílias em Minneapolis e noutras cidades, com mais de mil protestos planeados em todo o país, exigindo justiça e a retirada do ICE das comunidades locais. Donald Trump intensificou a polarização ao afirmar, sem apresentar provas, que Good fazia parte de uma rede de “agitadores de esquerda pagos”, baseando-se no comportamento de testemunhas que gritavam “vergonha” durante o incidente, uma alegação amplamente contestada por autoridades e observadores independentes.

A família de Renee Good descreve-a como uma pessoa profundamente empática, ativa na comunidade e motivada por convicções religiosas e humanistas. Segundo a sua mulher, o casal apenas tentou apoiar vizinhos e alertar a comunidade para a presença de agentes federais, recorrendo a apitos, enquanto, do outro lado, os agentes estavam armados.