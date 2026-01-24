Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades de Minneapolis anunciaram este sábado que têm conhecimento de relatos de um novo tiroteio envolvendo agentes federais na cidade, diz o The Guardian. Este incidente ocorre menos de três semanas após Renee Good, cidadã americana, ter sido morta por um agente federal de imigração do ICE, depois de imagens de vídeo mostrarem que esta tentava afastar-se de uma confrontação.

Em comunicado, representantes da cidade e da polícia local indicaram que o “tiroteio envolvendo agentes federais” ocorreu na área da West 26th Street com Nicollet Avenue South, acrescentando que estão “a trabalhar para confirmar detalhes adicionais”. As autoridades pediram à população que mantenha a calma e evite a área imediata.

O governador de Minnesota, Tim Walz, comentou pouco depois que tinha falado com a Casa Branca “após mais um tiroteio horrível por agentes federais esta manhã”.

O governador apelou ao presidente para terminar com esta operação, referindo-se à contínua acção de imigração da administração Trump no estado. “Retirem os milhares de agentes violentos e não treinados de Minnesota, agora,” acrescentou.

A senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, também se pronunciou sobre o tiroteio. “Houve outro tiroteio envolvendo agentes federais em Minneapolis, e estou a trabalhar para obter mais informações,” afirmou. “Atualizarei assim que possível. À administração Trump e aos republicanos no Congresso que permaneceram silenciosos: retirem o ICE do nosso estado JÁ.”

Um vídeo a circular online mostra um homem a ser derrubado por vários agentes da lei, antes de ser aparentemente alvejado várias vezes. Pelo menos dois oficiais aparecem com as armas apontadas.

Imagens em directo do local após o tiroteio mostram dezenas de agentes federais a rodear a área, enquanto lançam o que aparentam ser agentes químicos contra a multidão que se juntou nas ruas. Pessoas gritam aos agentes, buzinam e gravam a situação.

