No litoral, são esperados ventos fortes durante a noite de segunda-feira e agitação marítima, que se prolongarão até quarta-feira, afetando especialmente as regiões costeiras.

Sete distritos do norte estão sob aviso laranja devido à neve: Braga, Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Durante a madrugada de segunda-feira, até às 6h, todo o país poderá registar períodos de chuva ou aguaceiros fortes, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, motivo pelo qual o IPMA mantém aviso amarelo apenas para a precipitação.

O instituto meteorológico alerta para a necessidade de precaução junto a áreas vulneráveis, nomeadamente zonas montanhosas, margens de rios e regiões costeiras, devido à combinação de chuva intensa, vento forte, agitação marítima e neve.

Segundo o IPMA, as condições climatéricas deverão melhorar a partir de quarta-feira, sobretudo nas regiões do centro e sul do país, embora o risco se mantenha nas áreas já afetadas até então.

