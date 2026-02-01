Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa alertou à agência Lusa para uma noite “difícil”, com maior risco durante a madrugada, sobretudo por volta das três da manhã.

O autarca sublinhou que os serviços municipais, as juntas de freguesia, a Proteção Civil e os bombeiros estiveram a trabalhar ao longo do dia — e nos dias anteriores — no desentupimento de sarjetas e na limpeza de zonas críticas, de forma a minimizar o risco de cheias. Reforçou ainda a importância de medidas preventivas por parte dos cidadãos, como permanecer em casa sempre que possível e fixar objetos em varandas e terraços.

Carlos Moedas garantiu que haverá equipas no terreno durante toda a noite, incluindo Polícia Municipal, bombeiros e Proteção Civil, assegurando uma resposta contínua para proteger os lisboetas perante as condições meteorológicas adversas.



