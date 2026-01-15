Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, que cita declarações do DHS, o episódio ocorreu após uma perseguição automóvel envolvendo um cidadão venezuelano em situação irregular nos Estados Unidos.

A perseguição terminou num acidente, após o qual o condutor e outras duas pessoas atacaram o agente federal com uma pá e um cabo de vassoura.

"O agente temia pela sua vida e disparou em legítima defesa", afirmou o departamento, acrescentando que ambos os atacantes se encontram sob custódia. O homem atingido e o agente receberam tratamento hospitalar, mas não estão em risco de vida.

O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, descreveu o incidente como um foco de novos confrontos entre manifestantes e autoridades, com agentes a serem atingidos por foguetes, gelo e bolas de neve. O’Hara indicou ainda que o FBI está a investigar o caso.

A BBC realça que cerca de 3.000 agentes federais foram destacados para o Minnesota nas últimas semanas, num contexto de crescente tensão em torno da aplicação da lei de imigração.

A tensão em Minneapolis tem vindo a aumentar desde a morte de Renee Good, uma mulher de 37 anos, baleada por um agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE) em 7 de janeiro. A morte provocou protestos que se espalharam para outras cidades norte-americanas.

