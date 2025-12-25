Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), os agentes abriram fogo depois de o condutor de uma carrinha alegadamente ter tentado abalroar viaturas oficiais e avançado diretamente contra os agentes, avança a CNN Internacional.

Em comunicado, a secretária-adjunta do DHS, Tricia McLaughlin, afirmou que os agentes do ICE se encontravam em Glen Burnie, no estado de Maryland, a realizar “uma operação de aplicação seletiva da lei de imigração” quando tentaram abordar dois homens.

Os migrantes foram identificados como Tiago Alexandre Sousa-Martins, cidadão português que conduzia a carrinha, e Solomon Antonio Serrano-Esquivel, natural de El Salvador, que seguia como passageiro.

De acordo com a responsável, os agentes pediram a Tiago Sousa-Martins que desligasse o motor, mas este recusou e tentou abandonar o local. “Começou a embater contra viaturas do ICE e depois conduziu a carrinha diretamente na direção dos agentes, dando a entender que tentava atropelá-los”, afirmou.

“Temendo pelas suas vidas e pela segurança pública, os agentes dispararam de forma defensiva as suas armas de serviço, atingindo o condutor”, acrescentou a responsável do DHS.

Após os disparos, a carrinha acabou por se despistar. McLaughlin indicou que o veículo ficou preso entre dois edifícios, embora fotografias divulgadas pelo DHS na rede social X mostrem uma carrinha branca embatida contra uma árvore. A CNN contactou o DHS para pedir esclarecimentos sobre esta discrepância.

Durante o acidente, o passageiro Solomon Antonio Serrano-Esquivel, também ficou ferido. Segundo o DHS, ambos os homens foram assistidos de imediato pelos agentes e transportados para o hospital. “Estão em condição estável e espera-se que recuperem”, informou o departamento, acrescentando que nenhum agente do ICE ficou ferido.

As autoridades norte-americanas indicam que Tiago Alexandre Sousa-Martins entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2008, proveniente de Portugal, mas permaneceu no país depois de o seu visto ter expirado, em fevereiro de 2009. O DHS não divulgou mais detalhes sobre o historial migratório do outro homem.

Até ao momento, não é claro se os dois homens dispõem de representação legal. A CNN contactou também as autoridades policiais locais para apurar se responderam à ocorrência.

Este é já o segundo caso divulgado esta semana em que agentes do ICE dispararam durante uma operação contra pessoas indocumentadas que alegadamente tentaram ferir agentes federais, embora no outro incidente ninguém tenha sido atingido por tiros.

O episódio surge num contexto de aumento de confrontos que envolvem veículos durante operações de imigração nos Estados Unidos. Segundo Emily Covington, diretora-adjunta de assuntos públicos do ICE, “os agressores estão agora deliberadamente a investir contra agentes, a cercar viaturas policiais, a forçar agentes do ICE a sair da estrada e a embater com os seus carros em veículos das forças de segurança”, declarou à CNN em outubro.

Ao mesmo tempo, a própria agência tem sido alvo de críticas pelo uso de táticas como a chamada “técnica de imobilização de precisão” (PIT), que consiste em forçar um veículo a rodar e parar abruptamente. Especialistas ouvidos pela CNN consideram que esta manobra é classificada como uso de força potencialmente letal.

Em outubro, Marimar Martinez foi baleada por um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), depois de as autoridades alegarem que esta teria embatido deliberadamente numa viatura oficial. No entanto, a juíza federal Georgia Alexakis acabou por arquivar o processo, levantando repetidamente preocupações sobre a condução da investigação e incoerências nos factos apresentados.

Outros incidentes, nomeadamente em Chicago — incluindo o caso de um homem mortalmente baleado durante uma fiscalização rodoviária — provocaram forte indignação pública e condenação generalizada, com agentes sob a tutela do DHS acusados de prestar declarações contraditórias em tribunal e em comunicados públicos.

