Ao Expresso, a administração refere que a maior preocupação atual são intoxicações por monóxido de carbono, causadas pelo uso de geradores dentro de casa, caves ou garagens. Um destes casos foi fatal, ocorrendo na madrugada de hoje em Monte Real.

Manuel Carvalho, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS), alerta a população para que use os geradores apenas no exterior das habitações, sublinhando que estas situações poderiam ser evitadas.

Além das intoxicações, o hospital continua a receber vítimas de acidentes durante trabalhos de limpeza e reconstrução: até domingo registavam-se 81 traumatismos cranianos e 266 fraturas de membros, com novas entradas a ocorrer diariamente. No domingo, chegaram mais 8 casos de traumatismos cranianos e 27 fraturas de membros.

Para dar resposta à elevada afluência, o hospital informou que todos os cuidados de saúde estarão operacionais a partir de segunda-feira, com reforço imediato de médicos de família para apoiar o serviço de urgência geral. A ULS reforçou ainda que os serviços de urgência devem ser procurados apenas em situações de extrema necessidade, uma vez que se encontram focados na emergência causada pela tempestade.