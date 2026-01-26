Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) está sob escrutínio nos últimos meses, após incidentes graves durante operações de imigração, como os casos de Renee Nicole Good e Alex Pretti, mortos por agentes em Minneapolis.

O ICE foi criado em 2002, no âmbito do Homeland Security Act, como resposta aos atentados de 11 de setembro de 2001. A agência faz parte do Departamento de Segurança Interna (Department of Homeland Security, DHS) e tem como missão aplicar as leis de imigração, investigar a presença de imigrantes sem documentação e removê-los do país.

A agência tornou-se especialmente ativa com a administração de Donald Trump, que aumentou significativamente o orçamento, os recursos e o número de detenções desde janeiro de 2025. Entre janeiro e dezembro de 2025, o ICE deportou 605 mil pessoas, enquanto 1,9 milhões de imigrantes “auto-deportaram-se” após campanhas de sensibilização para evitar detenções. Atualmente, cerca de 65 mil pessoas encontram-se em centros de detenção do ICE, de acordo com a BBC.

Poderes de uso de força

Os agentes do ICE podem deter, prender e usar força, inclusive letal, quando consideram que existe uma ameaça iminente de morte ou de ferimentos graves. A Constituição dos EUA limita a força letal a situações em que a pessoa representa perigo sério para os agentes ou outros, ou tenha cometido um crime violento.

No caso de Renee Nicole Good, cidadã norte-americana, o agente alegou ter agido em legítima defesa, enquanto autoridades locais contestaram que a vítima não representava qualquer perigo. Os agentes do ICE também podem atuar em parceria com outras agências federais, como a Customs and Border Protection, e têm estado presentes em várias cidades norte-americanas, incluindo Los Angeles, Chicago e Minneapolis, muitas vezes em operações que geram confrontos com a população e protestos locais.

Além de agir com força física, os agentes têm permitido ações como detenções temporárias ou transferências para centros de detenção mais amplos, enquanto os imigrantes aguardam o desenrolar do processo de deportação. Muitos detidos continuam a lutar por estatuto legal, mas podem ser deportados se não obtiverem sucesso.

A atuação do ICE tem suscitado forte oposição da população e de autoridades locais, com manifestações, confrontos e filmagens das detenções, especialmente em cidades onde os agentes foram enviados para operações em grande escala.

