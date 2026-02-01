Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara de Leiria voltou a apelar à população para a doação de bens essenciais, em especial alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, face ao agravamento da situação provocada pela tempestade Kristin. O aumento da procura surge na sequência de novas situações sinalizadas, à medida que os trabalhos de limpeza e reconstrução prosseguem e se identificam mais famílias afetadas.

Segundo a autarquia refere nas redes sociais os bens devem ser entregues na Porta 10 do Estádio Municipal.

No sábado, a autarquia tinha anunciado que os bens já entregues superavam as necessidades imediatas e pediu à população que suspendesse novas doações. No entanto, este domingo verificou-se que a procura foi muito superior ao inicialmente previsto, levando a um novo aumento das necessidades, sobretudo ao nível da alimentação, mas também de produtos básicos de higiene.

A Câmara reforçou que as doações são fundamentais para suprir a escassez temporária de recursos e apoiar as famílias mais vulneráveis que ainda enfrentam danos estruturais, cortes de energia e falta de abastecimento, agravando as condições de vida em muitas zonas do concelho. Este apelo surge no mesmo contexto em que o Hospital de Leiria continua a lidar com centenas de feridos, incluindo casos graves de traumatismos e intoxicações por monóxido de carbono devido ao uso de geradores em ambientes fechados.

A autarquia tem coordenado estas ações com a Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários e a ULS de Leiria, garantindo que as doações cheguem rapidamente às famílias mais necessitadas, e reforçando medidas de segurança durante os trabalhos de limpeza e reconstrução.

