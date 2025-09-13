Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rebekah Underwood é professora em Santa Monica e reporta à BBC que crianças nascidas ou pequenas durante a pandemia são mais cautelosas fisicamente, facilmente sobrestimadas e com dificuldades em ambientes caóticos ou até quando na presença música.

Estudos indicam que bebés nascidos em 2020 podem ter menos vocabulário e dificuldades em funções cognitivas superiores, devido à falta de interações sociais nos primeiros meses de vida.

A educação também sofreu perdas significativas: estudantes de todo o mundo experienciaram atrasos de aprendizagem, especialmente em matemática e ciência, com impactos que podem perdurar até à vida adulta e gerar custos económicos enormes.

A pandemia exacerbou desigualdades pré-existentes: crianças de famílias de baixo rendimento ou em comunidades marginalizadas foram as mais afetadas. Apesar disso, algumas crianças demonstraram maior maturidade emocional, possivelmente devido à exposição precoce a situações adversas e stress familiar.

Os efeitos comportamentais e de saúde mental persistem: aumento de ansiedade, depressão, problemas de comportamento e dificuldades em adquirir independência. A investigação sugere que intervenções direcionadas – como ensino em pequenos grupos ou tutoria – podem ajudar a mitigar os atrasos, mas exigem esforços concentrados de pais, escolas e decisores políticos.

Apesar dos desafios, há sinais de recuperação, segundo a reportagem da estação britânica algumas crianças mais recentes estão a ser mais aventureiras e a aproveitar melhor atividades físicas e música, mas o impacto completo desta geração só será totalmente compreendido nas próximas décadas.

