Seguro foi ao terreno ver as zonas fustigadas pela tempestade sozinho, falou longe dos locais de catástrofe e optou uma postura institucional nas declarações. Ventura levou as câmaras, os mantimentos e filmou-se a encher uma mala de bens essenciais à frente da qual se benzeu, culpou o Governo pela catástrofe e criticou os tempos na resposta.

Mas contas feitas e mesmo com pausa na campanha, a vitória de António José Seguro na segunda volta das presidenciais ficou praticamente selada, embora os resultados finais continuem condicionados pelo mau tempo, que obrigou ao adiamento da votação em vários concelhos e freguesias.

Os distritos mais afetados pelas tempestades das últimas semanas foram Leiria, Coimbra, Setúbal, Santarém e Lisboa. Em todos Seguro venceu, em Coimbra, apesar de o distrito se encontrar em estado de calamidade, os eleitores deram uma vitória expressiva a Seguro, com 72,18% dos votos, quase o dobro do que tinha obtido na primeira volta.

Em Leiria, um dos territórios mais atingidos pela tempestade Kristin, houve alterações de locais de voto e o adiamento da votação na freguesia de Bidoeira de Cima, que só irá votar a 15 de fevereiro. Ainda assim, Seguro venceu no distrito com 66,9%, tendo André Ventura ganho apenas quatro freguesias.

Em Setúbal, os resultados são ainda provisórios, uma vez que as seis freguesias do concelho de Alcácer do Sal não votaram este domingo devido às condições meteorológicas. Sem esses votos, Seguro lidera com 66,2%, mas a contagem só ficará definitivamente fechada após a votação marcada para o próximo domingo. Situação semelhante verifica-se em Lisboa, onde faltam apurar quatro freguesias de Arruda dos Vinhos, também com a eleição adiada, ainda assim na aritmética possível a 8 de fevereiro, António José Seguro venceu com 70,50% dos votos contra 29,50% de André Ventura.

No distrito de Santarém, permanecem por apurar nove freguesias, distribuídas pelos concelhos da Golegã, Santarém, Rio Maior, Cartaxo e Salvaterra de Magos. Nestes locais, a votação foi parcial ou totalmente suspensa, e os resultados distritais só serão fechados depois do novo ato eleitoral. Apesar disso, os dados já conhecidos colocam António José Seguro na frente.

Ao todo, há oito concelhos onde a votação da segunda volta não se realizou, total ou parcialmente, e que só irão às urnas a 15 de fevereiro: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã (sem qualquer mesa aberta), bem como situações parciais em Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo e Salvaterra de Magos. Mesmo com estes atrasos, a dimensão da vantagem de António José Seguro a nível nacional, cerca de 66,8% dos votos nas freguesias já apuradas, torna altamente improvável qualquer alteração ao desfecho final das presidenciais.