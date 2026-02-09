Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Foi uma noite calma, apesar de ter chovido muito até à meia-noite. Registámos 29 ocorrências dispersas por todo o território do continente. No que diz respeito às zonas inundadas, houve uma ligeira melhoria", explicou à Lusa José Costa, da ANEPC.

Entre 28 de janeiro e as 8h00 de hoje, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, foram registadas 24.225 ocorrências, que mobilizaram 83546 operacionais e 32195 meios terrestres, segundo a mesma fonte. As subidas dos caudais, sobretudo nos rios Douro, Mondego, Tejo, Sado e Guadiana, provocaram graves inundações no final da semana passada.

Apesar de alguma melhoria do estado do tempo durante o domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê novos episódios de chuva forte e persistente na terça e quarta-feira, devido a uma massa de ar com características tropicais.

O comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre, alertou para um agravamento das condições meteorológicas na região Norte, especialmente no Minho e na área do Porto. O risco de inundações mantém-se nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, enquanto os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana continuam sob vigilância.

Desde 28 de janeiro, 14 pessoas morreram em Portugal devido às depressões, que também causaram centenas de feridos e desalojados, além de destruição de casas, empresas, equipamentos, queda de árvores e estruturas, cortes de energia, água e comunicações, e encerramento de estradas e escolas. As regiões mais afetadas foram Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio no valor de até 2,5 mil milhões de euros para as áreas mais afetadas.

