Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e na Golegã não há nenhuma mesa de voto disponível neste domingo, enquanto que em Santarém existem duas secções de voto fechadas: São Vicente do Paúl (secção n.º 3) e Cidade de Santarém (secção n.º13).

Em Rio Maior, existe também uma secção de voto encerrada, Rio Maior - secção n.º 11, e uma freguesia, Alcobertas. Leiria, Cartaxo e Salvaterra de Magos têm uma freguesia sem eleição cada, respetivamente, Bidoeira de Cima, Valada e Salvaterra de Magos.

A Comissão Nacional de Eleições recomenda aos eleitores que confirmem, este domingo, o seu local de voto, no seu site ou enviando um SMS gratuito para o número 3838 com a seguinte mensagem: RE [espaço] Número de Identificação Civil [espaço] Data de nascimento AAAAMMDD. A alternativa é ligar para a linha de apoio ao eleitor: 808 206 206.

De recordar que hoje as urnas abrem às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura.

Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao voto deste domingo, recordando a situação da pandemia da COVID-19, enfatizando que votar é "vencer a calamidade e refazer o nosso futuro".

