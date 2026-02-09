Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A equipa de Seattle dominou grande parte do encontro defensivamente, mantendo os Patriots sem marcar durante os três primeiros períodos e impondo o ritmo ao longo do jogo, numa atuação considerada uma das melhores defesas na história dos Super Bowls.

O running back Kenneth Walker III, que correu para 135 jardas e foi decisivo no ataque dos Seahawks, foi nomeado melhor jogador (MVP) do Super Bowl, tornando-se no primeiro running back a conquistar esse estatuto desde 1998.

Com este triunfo, os Seahawks garantem o segundo título de Super Bowl na história da franquia, 12 anos depois do seu primeiro troféu em 2013, e vingam a derrota sofrida diante dos Patriots numa final anterior há mais de uma década.

Além da forte performance defensiva, o kicker Jason Myers estabeleceu um recorde na final ao converter cinco field goals, enquanto o quarterback Sam Darnold contribuiu com um passe de touchdown para AJ Barner.

A derrota dos Patriots impede a histórica sétima conquista do Super Bowl por parte da franquia, mantendo-os empatados com os Pittsburgh Steelers no segundo lugar do palmarés de títulos da NFL.

