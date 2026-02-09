Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar desta retoma, mantêm-se vários constrangimentos noutras linhas da rede ferroviária nacional. A CP indica que continuam suspensas a circulação na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, bem como na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra.

Na Linha do Norte, a circulação permanece condicionada, estando os serviços de longo curso a ser realizados de forma parcial. Os serviços regionais funcionam apenas entre o Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Já na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e a Guarda está a ser assegurado com material circulante diferente do habitual.

O Comboio Internacional Celta mantém a circulação suspensa por decisão do operador espanhol, não existindo ainda previsão para a retoma do serviço. Na Linha de Cascais, os comboios continuam a circular com alterações aos horários habituais.

