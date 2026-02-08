Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com todos os votos contados nas freguesias que votaram este domingo, António José Seguro conquistou uma vitória expressiva nas presidenciais, alcançando 3.482.473 votos, o que representa 66,8% do total. André Ventura recolheu 1.729.381 votos, correspondentes a 33,2%.

Na cidade de Lisboa, último distrito a fechar, Seguro venceu com 70,50%, contra 29,50% de Ventura, mesmo considerando quatro freguesias de Arruda dos Vinhos que adiaram a votação devido ao mau tempo. O número de votos em branco foi de 3,39% e os votos nulos 2,08%.

Na primeira volta, Seguro já havia liderado em Lisboa, com 32,46% dos votos, seguido de Ventura, que ficou com 20,06%. O resultado desta segunda volta confirma a vitória ampla do candidato socialista a nível nacional e reforça a sua liderança expressiva junto dos eleitores.

