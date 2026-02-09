Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O empresário, de 78 anos e com nacionalidade britânica, que fundou o jornal Apple Daily, entretanto encerrado pelas autoridades, enfrentava a possibilidade de prisão perpétua, apesar das pressões internacionais a favor da sua libertação, nomeadamente do Reino Unido, dos Estados Unidos e de várias organizações de defesa dos direitos humanos. Foi considerado culpado em dezembro passado de três acusações, no final de um julgamento que ativistas e observadores internacionais apontam como simbólico do declínio da liberdade de imprensa em Hong Kong desde a imposição da Lei de Segurança Nacional.

Crítico assumido do Partido Comunista Chinês, Lai foi detido em 2020 ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim, após os protestos antigovernamentais de 2019. As autoridades chinesas justificaram a legislação como necessária para garantir a estabilidade do território, mas os críticos acusam-na de servir para silenciar dissidentes e meios de comunicação independentes.

A sentença poderá agravar as tensões diplomáticas entre a China e vários governos ocidentais. Após o veredicto de dezembro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter pedido ao homólogo chinês, Xi Jinping, que ponderasse a libertação de Jimmy Lai, manifestando-se “muito mal” com a condenação. Também o Reino Unido exigiu a libertação imediata do empresário, com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, a classificar o processo como uma perseguição política.

Jimmy Lai foi considerado culpado de conspirar com forças estrangeiras e de publicar artigos no Apple Daily que apelavam a sanções e outras medidas hostis contra Hong Kong e a China. O magnata declarou-se inocente de todas as acusações. Outros réus no mesmo processo, incluindo seis antigos jornalistas do jornal e dois ativistas, admitiram a culpa, o que poderá resultar em penas mais leves.

Além desta condenação, Jimmy Lai já cumpre uma pena de quase seis anos de prisão por crimes anteriores relacionados com alegadas fraudes e com a sua participação nos protestos de 2019.

