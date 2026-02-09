Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na sua rede social Truth Social, Trump manifestou indignação logo após o espetáculo do intervalo, que contou ainda com participações de Lady Gaga e Ricky Martin. "O espetáculo do intervalo do Super Bowl é absolutamente horrível, um dos piores de sempre", escreveu o chefe de Estado norte-americano, acusando a atuação de não representar "os padrões de sucesso, criatividade ou excelência" dos Estados Unidos.

O Presidente foi particularmente crítico em relação ao artista porto-riquenho, afirmando que "ninguém percebe uma palavra do que este tipo diz" e considerando as coreografias "nojentas, especialmente para as crianças pequenas que assistem de todos os cantos dos Estados Unidos e do mundo".

Trump foi mais longe, descrevendo o espetáculo como "uma chapada na cara" do país, defendendo que os Estados Unidos estão a estabelecer "novos padrões e recordes todos os dias", incluindo no desempenho económico. O Presidente acusou ainda a comunicação social de elogiar o espetáculo sem critério, referindo-se à "imprensa ‘fake news’".

Na mesma publicação, Donald Trump aproveitou para criticar a NFL, pedindo a substituição imediata da "nova e ridícula regra de kickoff", numa mensagem que misturou críticas culturais, desportivas e políticas.

A reação presidencial surge numa noite marcada desportivamente pela conquista do segundo título da NFL na história dos Seattle Seahawks, mas em que o espetáculo do intervalo acabou por gerar polémica e dividir opiniões nos Estados Unidos.

